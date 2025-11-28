Aforismi
Commenti alla frase di Mentore di Mr. Orange, tratta dal film Le Iene

Le cose importanti da ricordare sono i dettagli, i dettagli rendono la storia credibile. Questa particolare storia si svolge in un cesso pubblico, perciò devi conoscere tutto di quel cesso pubblico. Devi sapere se c'erano gli asciugamani di carta oppure il getto di aria calda, devi sapere se i pisciatoi avevano le porte oppure no, devi sapere se c'era il sapone liquido o quella schifosissima polvere rosa che si usava al liceo, ricordi? Devi sapere se c'era o no l'acqua calda, se c'era puzza, se qualche pezzo di stronzo schifoso bastardo figlio di puttana aveva schizzato di diarrea una delle tazze. Devi sapere tutto quello che riguarda quel cesso, capito?

Dal film

Le Iene
Mentore di Mr. Orange

  • Condivido sui "dettagli"... ma non sulla metafora usata... ma è proprio di questo, "povero", nostro tempo ricorrere allo "schifo" per far comprendere i concetti.

    Da: Giusy
    Data: martedì 25 novembre alle ore 7:20

