Commenti alla frase, tratta dal film This must be the place
Desmond: Non ce la farò mai a mettermi con Mary... Eppure mi piace tanto.
Cheyenne: Il segreto è il tempo Desmond. Passa del tempo con lei, tutto il tempo che le serve, e si metterà con te, vedrai. Perché è il tempo che le lusinga... e poi il tempo da sicurezza. Per favore non mollare con Mary, Desmond, promettimelo!
Non solo il "tempo passato assieme", soprattutto se è sterile di reciprocita`... crea amore autenticoDa: GiusyData: martedì 19 agosto alle ore 8:45