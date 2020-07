E io pago... e io pago!

Barone Antonio Peletti

Resta aggiornato sulle frasi dei film Iscriviti alla NEWSLETTER

Commenti Non ci sono commenti. Pubblica tu il primo. Commenti Facebook Non ci sono commenti. Pubblica tu il primo.

Commenta

47 morto che parla: approfondimenti

Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Barone Antonio Peletti e scopri di più sul film:

Breve trama del film

[da Wikipedia]

Campania, 1906. In un paese non meglio definito l'avarissimo barone Antonio Peletti ha ereditato dal padre una cassetta contenente monete preziose e gioielli dal valore altissimo.



Nel testamento il defunto aveva espresso la volontà di devolvere metà del patrimonio al comune affinché venisse costruita una scuola, mentre l'altra metà passerebbe a suo nipote abiatico, ovvero il figlio di Antonio, Gastone, innamorato della cameriera Rosetta.



Ma il barone Peletti, pur di non separarsi dal tesoro, nega di averlo mai ritrovato e in...leggi di più

Frasi di attori o personalità celebri correlate al film

Altri film da cui sono tratte celebri frasi e dialoghi