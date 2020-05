Il male è annientato. Zorro è arrivato!

Chi dice che è impossibile non dovrebbe disturbare chi ce la sta facendo.

Qualcuno una volta mi ha detto che il tempo è un predatore che ci aspetta al varco per tutta la vita, ma io credo che il tempo sia un amico che ci accompagna e ci ricorda di godere di ogni istante, perché quell'istante non tornerà mai più. Quello che ci lasciamo alle spalle è meno importante di come abbiamo vissuto. Dopo tutto Numero Uno, siamo solo mortali.

‐ Jean Luc Picard ‐

Star Trek: Generazioni