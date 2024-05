Tu diresti a Picasso di vendere una sua chitarra?

Dewey Finn

Resta aggiornato sulle frasi dei film Iscriviti alla NEWSLETTER

Commenti Non ci sono commenti. Pubblica tu il primo. Commenti Facebook Non ci sono commenti. Pubblica tu il primo. Temi correlati Questa frase è presente in: Frasi sulle chitarre

Commenta

School of Rock: approfondimenti

Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Dewey Finn (ruolo interpretato da Jack Black) e scopri di più sul film:

Breve trama del film

[da Wikipedia]

Dewey Finn è uno squattrinato musicista che sogna di diventare un dio del rock. Un giorno, fingendosi il suo coinquilino Ned, ottiene un posto da supplente in una delle più ricche scuole elementari della città. Avendo bisogno di soldi, accetta il lavoro ma senza alcun entusiasmo, rivelandosi un insegnante pigro e noncurante delle regole e delle norme che i bambini tentano di spiegargli.



Un giorno, aggirandosi per la scuola, passa per caso davanti al laboratorio musicale e notando le doti enormi dei ragazzi in qualche modo limitate...Leggi di più

Frasi di attori o personalità celebri correlate al film

Altri film da cui sono tratte celebri frasi e dialoghi