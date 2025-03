La Legge di Coughlin dice: "Qualsiasi cosa, è sempre qualcosa di Meglio!"

Doug Coughlin

Cocktail: approfondimenti

Breve trama del film

[da Wikipedia]

Brian Flanagan, giovane e ambizioso in cerca di un impiego, dopo aver lasciato l'esercito ed aver tentato la fortuna nella finanza e nella pubblicità, accetta un lavoro come barman in un piccolo locale di New York. Iniziato al mestiere dal collega Doug, i due fanno fortuna, dopo che Brian ha inventato un nuovo cocktail, divenendo i due più famosi barman acrobatici di Manhattan.



A causa di una donna, i due amici prendono strade diverse, e Brian decide continuare il lavoro come barman in Giamaica, dove si innamora di Jordan, una...Leggi di più

