Citazione dal film Maleficent di Malefica

Malefica

Resta aggiornato sulle frasi dei film Iscriviti alla NEWSLETTER

Commenta

Maleficent: approfondimenti

Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Malefica (ruolo interpretato da Angelina Jolie) e scopri di più sul film:

Breve trama del film

[da Wikipedia]

Nel XIV secolo, Malefica è una bellissima, giovane e buona creatura fatata dalle grandi e possenti ali, che vive in un regno boscoso e pacifico chiamato Brughiera, in compagnia di creature fantastiche che vivono in simbiosi e in armonia con la natura, anche se il regno è da anni in conflitto con quello degli umani.



Un giorno giunge alla Brughiera un povero ragazzino di nome Stefano. I due prima sono diffidenti l'uno con l'altra, ma poi nasce una tenera amicizia che, col passare degli anni, si trasforma in un grande amore,...Leggi di più

Frasi di attori o personalità celebri correlate al film

Altri film da cui sono tratte celebri frasi e dialoghi