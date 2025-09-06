Aforismi
Pensa positivo Allenati tutti i giorni Mangia sano Lavora sodo Sii forte Preoccupati meno Balla di più Ama senza misura Sii felice
Pensa positivo
Allenati tutti i giorni
Mangia sano
Lavora sodo
Sii forte
Preoccupati meno
Balla di più
Ama senza misura
Sii felice
Anonimo

