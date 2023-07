Citazione dal film Sole a catinelle di Checco

Checco

Sole a catinelle: approfondimenti

Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Checco (ruolo interpretato da Checco Zalone) e scopri di più sul film:

Breve trama del film

Checco Zalone, emigrato da un trentennio al nord Italia dal centro-meridione, lavora come cameriere in un hotel di grande lusso sul Canal Grande a Venezia ed ha una passione per l'alta finanza. Vive a Padova, è sposato con l'operaia siciliana Daniela ed ha un figlio di 10 anni, Nicolò, ragazzino intelligente e dotato. Nel 2013, proprio nel giorno in cui la moglie perde il lavoro a causa della chiusura della fabbrica e della Grande recessione, Checco si licenzia dal suo impiego perché lo reputa poco stimolante e si mette alla ricerca...Leggi di più

