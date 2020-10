Dialogo dal film Cinquanta sfumature di grigio

Resta aggiornato sulle frasi dei film Iscriviti alla NEWSLETTER

Commenti Non ci sono commenti. Pubblica tu il primo. Commenti Facebook Non ci sono commenti. Pubblica tu il primo.

Commenta

Cinquanta sfumature di grigio: approfondimenti

Leggi altri dialoghi, frasi celebri e curiosità tratte dal film Cinquanta sfumature di grigio:

Breve trama del film

[da Wikipedia]

Cinquanta sfumature di grigio è l'adattamento cinematografico del bestseller diventato un fenomeno globale. La trilogia "50 sfumature" dalla sua uscita, è stata tradotta in cinquantuno lingue in tutto il mondo e ad oggi, ha venduto oltre 100 milioni di libri e e-book, più di 3.500.00 copie vendute solo in Italia, diventando da subito una delle serie più acquistate di sempre.



Interpretano il ruolo dei protagonisti Christian Grey e Anastasia Steele, che sono diventati un'icona per milioni di lettori, Jamie Dornan e Dakota Johnson....leggi di più

Altri film da cui sono tratte celebri frasi e dialoghi