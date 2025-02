Non pensare. Lascia che accada.

James Bond

Resta aggiornato sulle frasi dei film Iscriviti alla NEWSLETTER

Commenta

007 - Zona pericolo: approfondimenti

Leggi le frasi di altri personaggi oltre a James Bond (ruolo interpretato da Timothy Dalton) e scopri di più sul film:

Breve trama del film

[da Wikipedia]

James Bond prende parte, assieme ad alcuni suoi colleghi, a un'operazione del ministero della difesa inglese a Gibilterra: quella che sulla carta doveva essere una semplice esercitazione si rivela invece una trappola, ordita da ignoti per colpire gli uomini di M, dove muoiono due agenti.



Successivamente l'agente segreto viene inviato in missione a Bratislava, per organizzare la diserzione in Occidente del generale sovietico Georgi Koskov. Una donna cecchino tenta di ucciderlo; 007 dovrebbe freddarla, ma la risparmia sparando sulla...Leggi di più

Frasi di attori o personalità celebri correlate al film

Altri film da cui sono tratte celebri frasi e dialoghi