Citazione dal film Ho cercato il tuo nome di Logan Thibault

Logan Thibault

Ho cercato il tuo nome: approfondimenti

Breve trama del film

[da Wikipedia]

Logan Thibault è un sergente dei Marines che, di ritorno dalla sua terza missione in Iraq congedato con onore, decide di mettersi alla ricerca dell'unica cosa che crede gli abbia consentito di restare in vita: una foto da lui trovata che ritrae una donna a lui sconosciuta.



Si reca ad Hamden, in Louisiana, nel luogo in cui la foto è stata scattata e, dopo avere scoperto che il suo nome è Beth (Elizabeth), pur di starle accanto, finisce col lavorare nel canile gestito dalla nonna di lei, Ellie.



Nonostante l'iniziale diffidenza di...Leggi di più

