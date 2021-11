Citazione dal film Joker di Arthur Fleck

Arthur Fleck

Joker: approfondimenti

Breve trama del film

[da Wikipedia]

1981. In una Gotham City sempre più preda del degrado e della disuguaglianza sociale, Arthur Fleck è un individuo profondamente alienato che vive con l'anziana madre Penny in un appartamento dei bassifondi: oltre che di una perenne depressione, l'uomo sembra soffrire di un raro disturbo che gli provoca improvvisi e incontrollabili attacchi di risate, specie in momenti di forte tensione. Il suo sogno è quello di diventare un cabarettista come il suo idolo, il presentatore televisivo Murray Franklin, ma la mancanza del talento...leggi di più

