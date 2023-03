Citazione dal film The Gentlemen di Michael "Mickey" Pearson

Michael "Mickey" Pearson

Breve trama del film

[da Wikipedia]

Big Dave, editore del tabloid Daily Print, viene snobbato dal barone della cannabis Michael "Mickey" Pearson a una festa e assume un investigatore privato Fletcher, per indagare sui legami di Pearson con Lord Pressfield, un Duca Reale con una figlia dipendente dall'eroina. Fletcher si offre di vendere le sue scoperte (scritte come una sceneggiatura intitolata Bush) al braccio destro di Pearson, Raymond, per £ 20.000.000.



Nato in povertà negli Stati Uniti, Pearson ha vinto una borsa di studio a Rodi all'Università di Oxford, dove...Leggi di più

