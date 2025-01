Citazione dal film Point Break 2015

Resta aggiornato sulle frasi dei film Iscriviti alla NEWSLETTER

Point Break 2015: approfondimenti

Leggi altri dialoghi, frasi celebri e curiosità tratte dal film Point Break 2015:

Breve trama del film

[da Wikipedia]

Johnny Utah è un ex atleta di sport estremi. Ha finito la sua carriera a seguito della tragica morte di un amico durante una corsa di motocross.



Per espiare questa colpa si unisce all'FBI dove si propone di risolvere l'incarico di catturare una squadra di rapinatori che, come lui, sono atleti di sport estremi: per catturarli dovrà fingersi uno di loro.



Curiosità sul film

Il film è il remake dell'omonima pellicola Point Break del 1991, diretta da Kathryn Bigelow.Leggi di più

Trailer del film Point Break 2015

