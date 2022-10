Non mi considero una persona con uno spiccato senso morale, ma non sono ipocrita.

Patrizia Reggiani

House of Gucci: approfondimenti

Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Patrizia Reggiani (ruolo interpretato da Lady Gaga) e scopri di più sul film:

Breve trama del film

La trama del film House of Gucci è ispirata agli eventi che nel 1995 portarono Patrizia Reggiani a essere la mandante dell'omicidio di Maurizio Gucci, suo marito, nonché imprenditore e presidente della casa di moda Gucci.



Curiosità sul film



Il film è l'adattamento cinematografico del libro "House of Gucci. Una storia vera di moda, avidità, crimine" (The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed) scritto da Sara Gay Forden.

