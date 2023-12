Citazione dal film Wish di Asha

Ettore: [Ad Achille, trovandosi di fronte a lui fuori dalle mura di Troia per il combattimento tra loro due] Ho già visto questo momento nei miei sogni. Farò un patto con te. Al cospetto degli dei impegniamoci a che il vincitore conceda al perdente le onoranze funebri rituali.



Achille: Non si fanno patti tra leoni e uomini. [Togliendosi l'elmo e piantando la lancia per terra] Ora sai con chi ti batti.



Ettore: [Togliendosi l'elmo] Io credevo che fossi tu quello di ieri. E magari lo fossi stato. Ma ho concesso al cadavere l'onore dovuto.



Achille: Gli hai concesso l'onore della tua spada! Non avrai gli occhi stasera, né orecchie, né lingua. Vagherai per l'oltretomba cieco, sordo e muto e i defunti diranno "Ecco Ettore, lo stolto che credeva di avere ucciso Achille".