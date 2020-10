Citazione dal film Die Hard - Duri a morire di Simon

Simon

Resta aggiornato sulle frasi dei film Iscriviti alla NEWSLETTER

Commenti Non ci sono commenti. Pubblica tu il primo. Commenti Facebook Non ci sono commenti. Pubblica tu il primo. Temi correlati Questa frase è presente in: Frasi sui gatti

Commenta

Die Hard - Duri a morire: approfondimenti

Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Simon e scopri di più sul film:

Breve trama del film

[da Cultura.biografieonline.it]

La pellicola prende il via in un grande magazzino situato nel centro di New York, dove viene fatta esplodere una bomba. Mentre le forze dell’ordine sono impegnate a tentare di capire chi sia il responsabile e cercano di gestire i soccorsi, giunge una chiamata misteriosa: all’altro capo del telefono c’è un uomo che dice di chiamarsi Simon (Jeremy Irons), e che minaccia di far scoppiare un altro ordigno se John McClane (Bruce Willis) non verrà immediatamente re-integrato nel servizio dal quale era stato sospeso. Non solo: McClane dovrà...leggi di più

Frasi di attori o personalità celebri correlate al film

Altri film da cui sono tratte celebri frasi e dialoghi