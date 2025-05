Citazione dal film Il Signore degli Anelli - La Compagnia dell'Anello di Saruman

Saruman

Il Signore degli Anelli - La Compagnia dell'Anello: approfondimenti

Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Saruman (ruolo interpretato da Christopher Lee) e scopri di più sul film:

Breve trama del film

[da Cultura.biografieonline.it]

Sauron, Signore di Mordor, ha regalato diciannove anelli alle razze della Terra di Mezzo: tre anelli sono stati dati agli elfi, sette ai nani e nove ai re. L’Oscuro Signore, però, ha ingannato tutti, visto che l’Unico Anello di cui egli è in possesso è in grado di dominare tutti gli altri. Isildur nella battaglia contro Sauron gli taglia il dito che porta l’Unico Anello: entratone in possesso, tuttavia, si lascia attirare dal potere malvagio che esso comporta, e quindi non ascolta il suggerimento di Elrond che gli consiglia di...Leggi di più

