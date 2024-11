C'hanno fregato le borchie? Eh, lo fanno, lo fanno... lo fanno! [Rivolto a Pasquale]

Il posteggiatore

Bianco, Rosso e Verdone: approfondimenti

Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Il posteggiatore e scopri di più sul film:

Breve trama del film

[da Wikipedia]

Spunto per la trama del film è una tornata elettorale, che spinge i protagonisti a viaggiare in lungo e largo per l'Italia, rivelando a se stessi ed allo spettatore i più grotteschi aspetti della realtà italiana. Verdone mette in mostra tutto ciò con grande abilità, lasciando che l'aspetto comico delle situazioni e dei caratteri sia (almeno apparentemente) predominante, senza però oscurare l'interiorità dei personaggi. L'amaro finale viene compensato dalle numerose gag esilaranti presenti in tutto il film.



I tre protagonisti della...Leggi di più

