Questo è Halloween, grida insieme a noi,

Tempra morale: allora che cos'è la tempra morale? Vedete, è buffo: una volta pensavo che fosse dire sempre la verità, compiere buone azioni, insomma in pratica essere un fottuto boyscout. Ma ultimamente ho cambiato idea: ora credo che la tempra morale sia trovare una sola cosa di cui ti importa davvero, quella cosa che per te significa più di qualsiasi altra cosa al mondo. E quando la trovi combattere per essa, rischiare tutto, anteporla a tutto il resto: il tuo futuro, la tua vita, tutto quanto. E magari le cose che farai per ottenerla non saranno troppo pulite, ma questo non ha importanza, perché nel profondo sai che il gioco vale la candela. Questa è la tempra morale secondo me.