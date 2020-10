Citazione dal film Patch Adams di Patch Adams

Patch Adams

Resta aggiornato sulle frasi dei film Iscriviti alla NEWSLETTER

Commenti Non ci sono commenti. Pubblica tu il primo. Commenti Facebook Non ci sono commenti. Pubblica tu il primo. Temi correlati Questa frase è presente in: Frasi d'amore

Frasi sul petto

Commenta

Guarda il video

Patch Adams: approfondimenti

Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Patch Adams e scopri di più sul film:

Breve trama del film

[da Wikipedia]

1969: dopo aver tentato di uccidersi, Hunter Adams (Robin Williams) si interna volontariamente in un ospedale psichiatrico ed attraverso la conoscenza di un paziente, il ricco Arthur Mendelson (Harold Gould), impara a "vedere oltre" (sarà proprio Arthur a dargli il soprannome Patch). Inoltre aiuta un altro paziente a superare la paura degli scoiattoli immaginari.



Una volta dimessosi dalla clinica decide di riprendere gli studi e laurearsi in medicina per assecondare la propria inclinazione ad aiutare il prossimo. Si iscrive così...leggi di più

Frasi di attori o personalità celebri correlate al film

Altri film da cui sono tratte celebri frasi e dialoghi