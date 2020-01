Dialogo dal film La storia infinita

Resta aggiornato sulle frasi dei film Iscriviti alla NEWSLETTER

Commenta

La storia infinita: approfondimenti

Leggi altri dialoghi, frasi celebri e curiosità tratte dal film La storia infinita:

Breve trama del film

[da Wikipedia]

Il protagonista, Bastian, saluta il padre prima di andare a scuola, sottolineando il fatto che da quando è morta la mamma non si accorge più di lui. Per strada incontra tre bulli che iniziano a prenderlo in giro, lo inseguono e lo gettano in un bidone dell'immondizia. Bastian pensando che se ne siano andati esce dal bidone, ma i tre sono ancora lì ad aspettarlo, inizia quindi a scappare, ed entra nella prima porta che gli capita.



Si ritrova in una libreria, ci sono vecchi libri dappertutto, e seduto su una poltrona c'è un uomo...leggi di più

Frasi di attori o personalità celebri correlate al film

Altri film da cui sono tratte celebri frasi e dialoghi