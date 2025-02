Il peso atomico del cobalto è 58.9?

Egon

Resta aggiornato sulle frasi dei film Iscriviti alla NEWSLETTER

Commenta

Ghostbusters II: approfondimenti

Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Egon e scopri di più sul film:

Breve trama del film

[da Wikipedia]

New York. Sono passati 5 anni da quando gli acchiappafantasmi liberarono la città dal semidio sumero Gozer, e da allora non vi è stata più traccia di fantasmi. I componenti del team si sono separati: Peter Venkman conduce Mondo Medianico, una trasmissione televisiva sul paranormale (dove uno dei due ospiti ha il giusto sentore dell'imminente fine del mondo); Egon Spengler è diventato ricercatore presso The Institute for Advanced Theoretical Research; Ray Stantz ha aperto l'Occultoteca, un negozio specializzato nell'occulto, ma ha...Leggi di più

Frasi di attori o personalità celebri correlate al film

Altri film da cui sono tratte celebri frasi e dialoghi