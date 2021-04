Figliolo ho a tua disposizione... un Luna Park pieno di atroci divertimenti!

Lucifero

Resta aggiornato sulle frasi dei film Iscriviti alla NEWSLETTER

Commenti Non ci sono commenti. Pubblica tu il primo. Commenti Facebook Non ci sono commenti. Pubblica tu il primo.

Commenta

Constantine: approfondimenti

Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Lucifero e scopri di più sul film:

Breve trama del film

[da Wikipedia]

Un esorcista a cui viene diagnosticato un tumore maligno ai polmoni, John Constantine, si affianca al detective Angela Dodson per indagare sul suicidio della sorella gemella di quest'ultima, Isabel. In realtà il suicidio di Isabel era stato causato dai suoi poteri medianici: la giovane sapeva che Mammon, figlio di Satana, intendeva instaurare il suo regno sulla terra, adempiendo ad una profezia della Bibbia Infera.



Per riuscire a scoprire cosa ha spinto Isabel alla morte, Angela cerca di recuperare le proprie abilità di medium, in...leggi di più

Frasi di attori o personalità celebri correlate al film

Altri film da cui sono tratte celebri frasi e dialoghi