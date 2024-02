Dialogo dal film Il matrimonio del mio migliore amico

Resta aggiornato sulle frasi dei film Iscriviti alla NEWSLETTER

Breve trama del film

[da Wikipedia]

Julianne, quando viene a conoscenza che l'ex amante e amico Michael convolerà a nozze, decide di mandare all'aria il matrimonio con la ricca e bella Kimmy.



Julianne e Michael avevano fatto un patto in cui si promettevano di sposarsi tra loro se dopo i 28 anni non avessero trovato l'anima gemella.



Julianne, spinta da qualcosa di più della sua dichiarata amicizia per Michael, ha solo quattro giorni per impedire che si sposi. Accompagnata dall'amico gay George, che spaccia per fidanzato, riesce a scatenare la gelosia di...Leggi di più

