Citazione dal film Dear John di Savannah

Savannah

Resta aggiornato sulle frasi dei film Iscriviti alla NEWSLETTER

Commenta

Dear John: approfondimenti

Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Savannah e scopri di più sul film:

Breve trama del film

[da Wikipedia]

John Tyree è un ragazzo ribelle, cresciuto senza madre, che vive assieme al padre, con il quale ha un rapporto tormentato. Per placare la sua inquietudine adolescenziale, John decide di arruolarsi nell'esercito, così viene mandato per qualche tempo oltre oceano per servire la patria. Tornato a casa in licenza, John passa la maggior parte del suo tempo a praticare surf. Un giorno, recuperando una borsa caduta in mare, conosce la bella Savannah Lynn Curtis.



Tra i due ragazzi scatta subito il colpo di fulmine, trascorrendo ogni...leggi di più

Frasi di attori o personalità celebri correlate al film

Altri film da cui sono tratte celebri frasi e dialoghi