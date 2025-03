Citazione dal film Il giocatore di Mike McDermott

Mike McDermott

Frasi sul gioco

Frasi sul poker

Il giocatore: approfondimenti

Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Mike McDermott (ruolo interpretato da Matt Damon) e scopri di più sul film:

Breve trama del film

[da Wikipedia]

Mike McDermott è uno studente di giurisprudenza che si paga gli studi grazie alla sua bravura nel poker. Per fare il "grande salto" una sera decide di sfidare Teddy KGB, uno strozzino di origine russa che gestisce un club privato, ma la partita si chiude miseramente per lui, che infatti perde 30.000$.



Passati nove mesi da questa dura sconfitta, Mike ha ormai mollato il poker e per mantenersi all'università lavora come fattorino per il suo caro amico e giocatore Joey Knish. Le cose si complicano quando esce di prigione il suo...Leggi di più

