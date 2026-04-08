Credevamo di cambiare il mondo invece il mondo ha cambiato a noi.

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Citazione dal film C'eravamo tanto amati di Nicola Palumbo
Nicola Palumbo
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Breve trama del film
[da Wikipedia]
Gianni, Antonio e Nicola sono tre partigiani divenuti amici durante i giorni della guerra di liberazione che, dopo la fine della Seconda guerra mondiale si dividono: Nicola ritorna a Nocera Inferiore, dove svolge la professione di insegnante nel locale Ginnasio G.B.Vico, Antonio a Roma dove riprende il lavoro di portantino in un ospedale, e Gianni a Pavia per terminare gli studi di giurisprudenza. Qualche tempo dopo, Gianni e Antonio si ritrovano casualmente in una trattoria di Roma. Gianni è ora un avvocato tirocinante, mentre...Leggi di più
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