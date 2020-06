Citazione dal film Superman di Lex Luthor

Lex Luthor

Resta aggiornato sulle frasi dei film Iscriviti alla NEWSLETTER

Commenti Non ci sono commenti. Pubblica tu il primo. Commenti Facebook Non ci sono commenti. Pubblica tu il primo. Temi correlati Questa frase è presente in: Frasi sull'energia

Commenta

Superman: approfondimenti

Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Lex Luthor (ruolo interpretato da Gene Hackman) e scopri di più sul film:

Breve trama del film

[da Wikipedia]

Pianeta Krypton. Jor-El, uno degli uomini più influenti del pianeta, accusa davanti al Consiglio di Governo tre pericolosi ribelli, il generale Zod, Ursa e Non, di avere complottato per rovesciare l'ordine costituito, facendoli condannare all'esilio perpetuo nella Zona fantasma, una dimensione parallela in cui i prigionieri esistono in una sorta di limbo, alienati dal mondo reale.



Geniale scienziato, Jor-El successivamente informa le autorità che il mondo kryptoniano è condannato a venire risucchiato nel proprio sole rosso nel...leggi di più

Frasi di attori o personalità celebri correlate al film

Altri film da cui sono tratte celebri frasi e dialoghi