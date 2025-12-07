Aforismi
Dialogo dal film Ratatouille

Gusteau: L'alta cucina non è una cosa per i pavidi: bisogna avere immaginazione, essere temerari, tentare anche l'impossibile e non permettere a nessuno di porvi dei limiti solo perché siete quello che siete, il vostro unico limite sia il vostro cuore. Quello che dico sempre è vero: chiunque può cucinare, ma solo gli intrepidi possono diventare dei grandi.

Rémy: Oh, pura poesia.

Dal film

Ratatouille

Ratatouille: approfondimenti

Breve trama del film

[da Wikipedia]
Francia, 1970. Rémy è un piccolo ratto con un grande sogno, cucinare, che vive poco lontano da Parigi, nella soffitta di una casa di campagna abitata da una signora anziana ma agguerrita. Il topino ha un fratello di nome Émile, e un padre, di nome Django, che è il capo della grande colonia di ratti che abita nella casa. Rémy, contrariamente ai suoi simili, possiede un olfatto ed un gusto molto raffinati, che lo portano a non voler mangiare spazzatura come fanno i suoi simili, a voler sperimentare sempre nuovi sapori e a camminare su...

– Giochiamo a nascondino? | – Sì, ma se ti trovo ti bacio. | – Va bene. Se non mi trovi, sono dietro la porta.

