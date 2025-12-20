Aforismi
Commenti alla frase di William Shakespeare

Attraverso le vesti stracciate si mostrano i vizi minori: gli abiti da cerimonia e le pellicce li nascondono tutti.

  • Deduzione basata sul fatto che i vizi costano e più si va a scavare tra gli appartenenti dell'alta società e più questi vengono a galla. Chi si basa solamemte sull' apparenza verrà abbagliato dallo splendore, ma ad un attento osservatore questi saranno riconoscibili perché, ricco o povero, l'uomo nella sua perfezione è un essere imperfetto e soggetto ai vizi.

    Da: Gladys Bozanic
    Data: venerdì 19 dicembre alle ore 7:33

