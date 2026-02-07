DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Dialogo dal film Via col vento
Rhett: No, ne ho abbastanza di tutto. Cerco la pace. Vedrò se la vita può darmi ancora un po' di serenità e di dolcezza. Tu sai cosa intendo?
Rossella: No, so solo che ti amo!
Rhett: Questa è la tua disgrazia.
Rossella: Rhett! Rhett! Rhett! Rhett! Se te ne vai che sarà di me? Che farò?
Rhett: Francamente, me ne infischio. [esce dalla porta e scompare nella nebbia]
Rossella: Non voglio perderlo. Non voglio! Ci dev'essere il modo di ricondurlo a me. Oh, non posso pensarci ora. Se no divento pazza. Ci penserò domani. Pure, devo pensarci! Devo pensarci. Che cosa posso fare? Cos'è che conta nella vita?
Gerald [voce fuori campo]: Oseresti dire, Miss Rossella O'Hara, che la terra non conta nulla per te? Ma la terra è la sola cosa per cui valga la pena di lavorare. La sola cosa che duri.
Ashley [voce fuori campo]: Qualcosa che amate più di me, benché forse non lo sappiate: Tara.
Rhett [voce fuori campo]: Trai la tua forza da questa terra, da Tara.
Gerald [voce fuori campo]: La terra è la sola cosa che conti. La sola cosa che duri.
Ashley [voce fuori campo]: Qualcosa che amate più di me, benché forse non lo sappiate: Tara.
Rhett [voce fuori campo]: Trai la tua forza da questa terra, la terra rossa da Tara.
Gerald [voce fuori campo]: La sola cosa che duri.
Ashley [voce fuori campo]: Qualcosa che amate più di me.
Gerald [voce fuori campo]: Tara!
Ashley [voce fuori campo]: Tara!
Rhett [voce fuori campo]: Tara!
Rossella: Tara! A casa! A casa mia! E troverò un modo per riconquistarlo. Dopotutto, domani è un altro giorno!
[Scena finale del film]
