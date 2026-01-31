DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Dialogo dal film Romeo + Giulietta di William Shakespeare
Romeo + Giulietta di William Shakespeare: approfondimenti
Breve trama del film
[da Wikipedia]
Nella città di Verona Beach negli anni '90, per due ambiziose famiglie con i capi rivali nel loro lavoro di magnati industriali, i Montecchi e i Capuleti, sboccia l'amore tra Romeo Montecchi e Giulietta Capuleti. I due decidono di unirsi segretamente in matrimonio favoriti da Frate Lorenzo, che intende favorire una possibile riconciliazione tra le famiglie Il giorno stesso delle nozze, Tebaldo, (cugino di Giulietta), sfida a duello Romeo. Nello scontro che segue è ferito mortalmente Mercuzio, migliore amico di Romeo e parente del...Leggi di più
