Romeo + Giulietta di William Shakespeare: approfondimenti

Leggi altri dialoghi, frasi celebri e curiosità tratte dal film Romeo + Giulietta di William Shakespeare:

Breve trama del film

[da Wikipedia]

Nella città di Verona Beach negli anni '90, per due ambiziose famiglie con i capi rivali nel loro lavoro di magnati industriali, i Montecchi e i Capuleti, sboccia l'amore tra Romeo Montecchi e Giulietta Capuleti. I due decidono di unirsi segretamente in matrimonio favoriti da Frate Lorenzo, che intende favorire una possibile riconciliazione tra le famiglie Il giorno stesso delle nozze, Tebaldo, (cugino di Giulietta), sfida a duello Romeo. Nello scontro che segue è ferito mortalmente Mercuzio, migliore amico di Romeo e parente del...Leggi di più

Frasi di attori o personalità celebri correlate al film

