Aforismi
Dialogo dal film Batman Begins

Alfred: Perché i pipistrelli, signor Wayne?

Bruce Wayne: Perché mi fanno paura. Che li temano anche i miei avversari.

Dal film

Batman Begins

Breve trama del film

[da Wikipedia]
Lo statunitense Bruce Wayne, taciturno e scontroso, è rinchiuso in una prigione del Bhutan, in Asia meridionale. L'uomo, che appare come un vagabondo, è in realtà un multimiliardario, rimasto orfano da piccolo a causa di una rapina finita in tragedia, effettuata da un balordo di nome Joe Chill. Un giorno viene visitato in cella da Henri Ducard, un uomo misterioso che afferma di potergli dare la giustizia che cerca, dicendo che la troverà una volta recuperato un fiore particolare, che cresce sulle pendici di una montagna. Rilasciato,...Leggi di più

