Aforismi
Accedi

Non ancora registrato? Registrati

DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.

Dialogo dal film L'attimo fuggente

Todd: La verità è una coperta che ti lascia scoperti i piedi! [risate]

Keating: No, non ci faccia caso, continui con la coperta, mi parli della coperta.

Todd: Tu la tiri, la spingi e lei non basta mai! Anche se ti dibatti, non riesci a coprirti tutto... Dal momento in cui nasci piangendo al momento in cui esci morendo, ti copre solo la faccia e tu piangi e gridi e gemi!

Dal film

L'attimo fuggente

Resta aggiornato sulle frasi dei film

Iscriviti alla NEWSLETTER

Temi correlati

Questa frase è presente in:

Commenta

L'attimo fuggente: approfondimenti

Leggi altri dialoghi, frasi celebri e curiosità tratte dal film L'attimo fuggente:

Frasi del film L'attimo fuggente Trama e dati sul film Locandina e poster Film di Peter Weir L'attimo fuggente su Amazon

Breve trama del film

[da Wikipedia]
Stato del Vermont (Stati Uniti), 1959. Il professor John Keating, insegnante di lettere, viene trasferito nel severo e tradizionalista collegio (academy) maschile "Welton", frequentato da lui stesso in gioventù con ottimi risultati. Fin dal primo contatto con i giovani allievi, traspare non solo il suo diverso modo d'insegnamento ma anche il suo approccio: colloquiale, confidenziale e rassicurante, tanto che, nelle sue lezioni, dà loro la possibilità di salire sui banchi per confrontarsi, e addirittura ordina alla classe di strappare...Leggi di più

Frasi di attori o personalità celebri correlate al film

Ethan Hawke Ethan Hawke
Robin Williams Robin Williams

Trailer del film L'attimo fuggente

Frasi dei film settimanali, delle altre settimane

Scrivi un commento. La tua opinione è importante!

Condividi una bella frase

Non con qualcuno con cui passare il tempo, ma con chi ti fa desiderare di fermarlo, il tempo.

‐ Anonimo ‐

Essere vivi voleva dire respirare aria; respirare aria voleva dire aria aperta.

Essere vivi voleva dire respirare aria; respirare aria voleva dire aria aperta.

Paul Auster

Paul Auster

Ricevi LE FRASI PIÙ BELLE via e-mail