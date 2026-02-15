Commenti alla frase di Francois de La Rochefoucauld
Sacrosanta verità!
Oggigiorno assistiamo, quotidianamente, alla follia ideologica delle nostre piazze... ahimèDa: GiusyData: venerdì 13 febbraio alle ore 9:32
Verissimo, a dimostrazione di quanto sia facile manovrare le masse le quali sono già state incanalate in una corrente, avendo fatto loro il lavaggio del cervello. Nulla possono fare coloro che non si sono fatti amaliare dai pifferai, non possono riuscire a far ragionare i cervelli di chi da tanto non li ha in uso ed ha pure perso il senso della sana ragione. Tanto ottusi da non comprendere a cosa ci stanno portando a tutti quanti e, non è che succede per la prima volta, quindi oltre a dimostrare d'essere ottusi dimostrano pure d'essere ignoranti. Si dice essere follia per le azioni che non hanno logica, ma la follia è un'altra cosa, questo è dettato da accertabili interessi di determinati gruppi, che tutto sono, fuor che folli, hanno sete e brama di potere, territori e ricchezza perché tutto ciò non basta loro mai.Da: Gladys BozanicData: giovedì 12 febbraio alle ore 8:23