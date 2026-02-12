Aforismi
Aforisma di Francois de La Rochefoucauld

La follia è molto rara negli individui, ma nei gruppi, nei partiti, nei popoli, nelle epoche è la regola.

Breve biografia di Francois de La Rochefoucauld

Francois VI, duca de La Rochefoucauld, Principe di Marcillac nasce a Parigi il 15 settembre 1613. È considerato uno dei più importanti scrittori di epigrammi e il più grande scrittore francese di massime. Francois de La Rochefoucauld fu rappresentante dell'antica nobilità francese nel tempo in cui la corte reale rappresentava per la...
Biografia di Francois de La Rochefoucauld

