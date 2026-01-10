DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Citazione dal film Un'impresa da Dio di Dio
A chi pregando chiede pazienza, credi che Dio dia pazienza? O dia invece l'opportunità di essere paziente? A chi chiede coraggio, Dio lo concede... o dà l'opportunità di essere coraggiosi? A chi chiede la gioia di una famiglia più unita, credi che Dio regali sentimenti rassicuranti o l'opportunità di dimostrare amore?
Dio
Temi correlatiQuesta frase è presente in:
Commenta
Un'impresa da Dio: approfondimenti
Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Dio (ruolo interpretato da Morgan Freeman) e scopri di più sul film:
Frasi del film Un'impresa da Dio Trama e dati sul film Locandina e poster Film di Tom Shadyac Un'impresa da Dio su Amazon
Breve trama del film
[da Wikipedia]
L'ex anchorman Evan Baxter, da poco eletto al Congresso degli Stati Uniti d'America, si ritrova la vita sconvolta quando Dio gli appare per affidargli una missione: costruire una nuova Arca, proprio come fece Noè. Inizialmente Baxter fa di tutto per non arrendersi alla prospettiva di costruire un'arca, anche per colpa delle cose negative che avrebbe portato al suo lavoro al Congresso, ma finalmente cede. L'aspetto di Evan comincia a somigliare sempre più a quello del "patriarca biblico", grazie ad una miracolosa ricrescita di barba e...Leggi di più
Frasi di attori o personalità celebri correlate al film