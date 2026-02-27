Aforismi
Commenti alla frase di Aldo Moro

Per fare le cose occorre tutto il tempo che occorre.

  • Vero, mettersi pressione il più delle volte porta a risultati catastrofici. Come la frutta che vendono nei centri commerciali che è una fortuna se ne trovi uno su dieci che ha un minimo di sapore da quanto vengono raccolti prima della maturazione, così tutte le cose richiedono il tempo che è loro necessario per poter maturare, ossia venire risolte. La fretta non porta ad altro se non a constatare in seguito tutto ciò che era necessario fare e non si è fatto.

    Da: Gladys Bozanic
    Data: domenica 22 febbraio alle ore 8:45

