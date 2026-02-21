Aforismi
Frase di Aldo Moro

Per fare le cose occorre tutto il tempo che occorre.

Breve biografia di Aldo Moro

L'ex presidente della Democrazia Cristiana, assassinato dalle Brigate Rosse nel 1978, nasce il 23 settembre 1916 a Maglie, in provincia di Lecce. Dopo aver conseguito la maturità classica al Liceo "Archita" di Taranto si iscrive a Giurisprudenza presso l'Università di Bari, conseguendo la laurea con una tesi su "La capacità giuridica...
Biografia di Aldo Moro su Biografieonline.it

