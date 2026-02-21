Per fare le cose occorre tutto il tempo che occorre.

DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Frase di Aldo Moro
Temi correlatiQuesta frase è presente in:
Breve biografia di Aldo Moro
L'ex presidente della Democrazia Cristiana, assassinato dalle Brigate Rosse nel 1978, nasce il 23 settembre 1916 a Maglie, in provincia di Lecce. Dopo aver conseguito la maturità classica al Liceo "Archita" di Taranto si iscrive a Giurisprudenza presso l'Università di Bari, conseguendo la laurea con una tesi su "La capacità giuridica...
continua leggendo la:
Biografia di Aldo Moro su Biografieonline.it