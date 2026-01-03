Aforismi
Citazione dal film V per Vendetta di V

Voilà. Alla Vista un umile Veterano del Vaudeville, chiamato a fare le Veci sia della Vittima che del Violento dalle Vicissitudini del fato. Questo Viso non è Vacuo Vessillo di Vanità, ma semplice Vestigia della Vox populi, ora Vuota, ora Vana. Tuttavia questa Visita alla Vessazione passata acquista Vigore ed è Votata alla Vittoria sui Vampiri Virulenti che aprono al Vizio, garanti della Violazione Vessatrice e Vorace della Volontà. L'unico Verdetto è Vendicarsi... Vendetta... E diventa un Voto non mai Vano poiché il suo Valore e la sua Veridicità Vendicheranno un giorno coloro che sono Vigili e Virtuosi. In Verità questa Vichyssoise Verbale Vira Verso il Verboso, quindi permettimi di aggiungere che è un grande onore per me conoscerti e che puoi chiamarmi V.

Dal film

V per Vendetta
V

Breve trama del film

[da Cultura.biografieonline.it]
Tra il 2005 e il 2015, il mondo, Regno Unito compreso, ha vissuto un periodo caratterizzato da guerre e instabilità sia dal punto di vista sociale che dal punto di vista politico, con proteste e rivolte civili che non di rado si sono tradotte in guerriglie urbane. Adesso (siamo nel 2015) il partito Fuoco norreno (Norsefire), di carattere neoconservatore, è riuscito, grazie anche alla guida di Adam Sutler, Sotto-Consigliere alla Difesa (interpretato da John Hurt), a conquistare un consenso del popolo alquanto vasto, anche se a...Leggi di più

