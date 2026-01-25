Aforismi
Commenti alla frase di Frank Herbert

Il genio? Pazzia con metodo.

  • Il genio viene qualificato come pazzia da chi ha la mente troppo ristretta per poterlo comprendere. Ciò che uno non comprende non sa neppure come qualificarlo, quindi la cosa più semplice è caraterizzarlo come pazzia. La fortuna dell' umanità è che ogni tanto è baciata da tale pazzie che l'hanno evoluta dall'età della pietra a dove si trova oggi.

    Da: Gladys Bozanic
    Data: giovedì 22 gennaio alle ore 11:34

