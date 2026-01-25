DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Commenti alla frase di Frank Herbert

Il genio viene qualificato come pazzia da chi ha la mente troppo ristretta per poterlo comprendere. Ciò che uno non comprende non sa neppure come qualificarlo, quindi la cosa più semplice è caraterizzarlo come pazzia. La fortuna dell' umanità è che ogni tanto è baciata da tale pazzie che l'hanno evoluta dall'età della pietra a dove si trova oggi.Da: Gladys BozanicData: giovedì 22 gennaio alle ore 11:34