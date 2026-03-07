Aforismi
Citazione dal film Il Signore degli Anelli - Il ritorno del Re di Gandalf

La morte è soltanto un'altra via. Dovremo prenderla tutti.

Dal film

Il Signore degli Anelli - Il ritorno del Re
Gandalf

Breve trama del film

[da Cultura.biografieonline.it]
Un flashback ci porta a conoscere il passato di Gollum: Smeagol e Deagol, due piccoli Hobbit, stanno pescando. Allamo di Deagol, si aggancia un pesce imponente, che butta lo Hobbit in acqua. Lo sfortunato pescatore, mentre il pesce fugge con lesca, è attirato da uno strano bagliore sul fondo: si tratta dellUnico Anello. Deagol lo raccoglie e torna a riva: non appena Smeagol lo vede, desidera immediatamente entrarne in possesso. I due si scontrano in una sfida che porta alla morte di Deagol. Smeagol, invece, diventato Portatore...Leggi di più

È tutta colpa della Luna, quando si avvicina troppo alla Terra fa impazzire tutti.

William Shakespeare

