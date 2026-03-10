Aforismi
Commenti alla frase di Ron Hubbard

Le differenze fra una persona competente e una persona incompetente trovano dimostrazione nell'ambiente che frequentano.

  • Per nulla corretto, le competenze d'un individuo non si misurano o confermano dall'ambiente che frequenta. Uno può avere origini umili ed essere una persona ultra competente nel ramo di cui si occupa, senza però scordarsi o distanziarsi dall'ambiente di sua provenienza. Sarebbe come mettersi abiti firmati e credere di aver cancellato con ciò le proprie origini. Fare da trabante a persome competenti non significa esserlo, la competenza uno la dimostra col proprio operato, cioè implementando il proprio sapere.

    Da: Gladys Bozanic
    Data: domenica 1 marzo alle ore 14:48

