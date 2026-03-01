Aforismi
Frase di Ron Hubbard

Le differenze fra una persona competente e una persona incompetente trovano dimostrazione nell'ambiente che frequentano.

Breve biografia di Ron Hubbard

Lafayette Ronald Hubbard, meglio conosciuto come L. Ron Hubbard (o semplicemente Ron Hubbard) oltre ad essere noto come l'autore e fondatore di "Dianetics" e "Scientology", è autore di diversi libri che vanno dalla fantascienza al business management, fino alla poesia. Ron Hubbard nasce il 13 marzo 1911 a Tilden, nel Nebraska. Il...
Biografia di Ron Hubbard su Biografieonline.it

