Aforismi
Frase di Frank Herbert

Il genio? Pazzia con metodo.

Temi correlati

Breve biografia di Frank Herbert

Frank Patrick Herbert nasce nel 1920 a Tacoma, nello stato di Washington. Pur non essendo un vero scienziato, studia attivamente Geologia Sottomarina, Psicologia, Antropologia, Ecologia, Navigazione e Botanica. Inizia la carriera di scrittore di fantascienza nel 1952, su Startling Stories col racconto "Looking for Something?", ottenendo...
continua leggendo la:
Biografia di Frank Herbert su Biografieonline.it

