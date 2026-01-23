Aforismi
Commenti alla frase di Samuel Johnson

Ci sono delle attrattive che possono essere ammirate solo da lontano.

  • Beh, certo, non tutti hanno la possibilità economica o capacità fisica di poter accedere ai luoghi e obiettivi di loro interesse. Fortunatamente, oggi ciò è possibile almeno in gran parte virtualmente, ma ovvio che le emozioni saranno differenti da quelle che si potrebbero provare potendovi accedere in prima persona.

    Da: Gladys Bozanic
    Data: sabato 17 gennaio alle ore 8:31

