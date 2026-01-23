Aforismi
Commenti alla frase di Giovanni Agnelli

Innamorarsi è da camerieri.

  • Siccome tutti i nodi al fin fine vengono al pettine, così non ci è voluto troppo tempo perché anche i suoi vi giungessero. Meglio essere considerati camerieri, ma essere onesti, che rinomato industriale dal comportamento alquanto nebuloso, senza usare troppe parole, in quanto i fatti parlano da se.
    Mi meraviglio sempre di fronte alla sfrontatezza di chi si crede perfetto, tanto da sminuire gli altri. Il titolo o la posizione sociale non sottrae nessuno dal cadere nelle debolezze umane. L'umiltâ, di cui troppi sono privi, sarebbe l'unica che potrebbe giustificarli almeno in parte.

    Da: Gladys Bozanic
    Data: domenica 18 gennaio alle ore 10:20

  • Condivido l'aforisma dell'avv.Gianni Agnelli,un vero dandy dei tempi andati.Innammorarsi e' da camerieri!

    Da: Enzo A. Ferrara
    Data: sabato 17 settembre 2016 alle ore 19:45

