Commenti alla frase di Giovanni Agnelli
-
Siccome tutti i nodi al fin fine vengono al pettine, così non ci è voluto troppo tempo perché anche i suoi vi giungessero. Meglio essere considerati camerieri, ma essere onesti, che rinomato industriale dal comportamento alquanto nebuloso, senza usare troppe parole, in quanto i fatti parlano da se.
Mi meraviglio sempre di fronte alla sfrontatezza di chi si crede perfetto, tanto da sminuire gli altri. Il titolo o la posizione sociale non sottrae nessuno dal cadere nelle debolezze umane. L'umiltâ, di cui troppi sono privi, sarebbe l'unica che potrebbe giustificarli almeno in parte.Da: Gladys BozanicData: domenica 18 gennaio alle ore 10:20
-
Condivido l'aforisma dell'avv.Gianni Agnelli,un vero dandy dei tempi andati.Innammorarsi e' da camerieri!Da: Enzo A. FerraraData: sabato 17 settembre 2016 alle ore 19:45