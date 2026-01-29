Commenti alla frase di William Shakespeare
Meglio scatenare l'inferno e terminare tutto in breve, che portare risentimento o odio e quindi invelenare la propria esistenza, che sarebbe una cosa insensata e d'autodistruzione. Sempre porsi la domanda se ne vale la pena e quindi girare pagina, perché nulla vale più della nostra salute e pace interiore.Da: Gladys BozanicData: ieri alle ore 6:55
Salve a tutti. Vogliate notare che laforisma che addebitate a Shakespeare è dell'intellettuale inglese William Congreve (1670-1729) in "The mourning bride" (la sposa in lutto), opera del 1697. Vi cito l'equivalente inglese: Nor Hell a Fury, like a Woman scorn'd. L'intero distico dell'opera è: Heav'n has no Rage, like Love to Hatred turn'd,
Nor Hell a Fury, like a Woman scorn'd.E' sta attribuita anche a Oscar Wilde. Cercare per credere.
Cordialità EnricoDa: EnricoData: giovedì 1 marzo 2012 alle ore 12:23