Aforismi
Accedi

Non ancora registrato? Registrati

DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.

Commenti alla frase di William Shakespeare

L'inferno non è mai tanto scatenato quanto lo è una donna offesa.

Frase attribuita anche a Oscar Wilde

  • Meglio scatenare l'inferno e terminare tutto in breve, che portare risentimento o odio e quindi invelenare la propria esistenza, che sarebbe una cosa insensata e d'autodistruzione. Sempre porsi la domanda se ne vale la pena e quindi girare pagina, perché nulla vale più della nostra salute e pace interiore.

    Da: Gladys Bozanic
    Data: ieri alle ore 6:55

  • Salve a tutti. Vogliate notare che laforisma che addebitate a Shakespeare è dell'intellettuale inglese William Congreve (1670-1729) in "The mourning bride" (la sposa in lutto), opera del 1697. Vi cito l'equivalente inglese: Nor Hell a Fury, like a Woman scorn'd. L'intero distico dell'opera è: Heav'n has no Rage, like Love to Hatred turn'd,
    Nor Hell a Fury, like a Woman scorn'd.E' sta attribuita anche a Oscar Wilde. Cercare per credere.
    Cordialità Enrico

    Da: Enrico
    Data: giovedì 1 marzo 2012 alle ore 12:23

Aggiungi un commento


Il tuo nome e indirizzo E-mail

Testo del tuo messaggio

Controllo di sicurezza

    Dichiaro di aver preso visione della norme sulla privacy e accetto le condizioni di utilizzo gratuito dei servizi del sito

Lascia un tuo commento con Facebook

Ricevi LE FRASI PIÙ BELLE via e-mail